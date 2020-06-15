39 حالة وفاة و4507 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1011 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4507 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 132048 حالة، لافتة إلى تسجيل 3170 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 87890.