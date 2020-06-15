مصر تنضم رسميًا لمبادرة الأمم المتحدة «قطن أفضل»

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اليوم من الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، يفيد الإعلان الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومبادرة قطن أفضل، عن بدء برنامج "قطن أفضل" في مصر، بالتعاون مع شركاء محليين، معهد بحوث القطن، وشركاء تنفيذيين، النيل الحديثة للأقطان، وشركه "الكان" لتجارة وتصدير القطن، في كل من محافظات كفرالشيخ ودمياط، بدءا من موسم القطن 2020-2021، ويمكن للمزارعين المشاركين في برنامج المبادرة الحصول على شهادة زراعة وبيع قطن مصري معتمد.وقالت الزراعة، في بيان، إن برنامج "مبادرة قطن أفضل" يدعم بشكل أساسي سبل المعيشة لدى المزارعين من خلال تطبيق مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة، وبدأ البرنامج عام 2019 بمشروع تجريبي بالتعاون مع مشروع القطن المصري "لليونيدو"، لتعريف وتدريب مزارعي القطن على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام، وبعد نجاح التجربة المبدئية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسجيل مصر لدى المبادرة، أصبحت مصر في مايو 2020، رسميا من الدول المعتمدة تحت برنامج "قطن أفضل"، ما يدعم مسارها الجديد على رفع الاستدامة وتحسين ظروف الحياة لمزارعي القطن.وأضاف البيان، أن مشروع القطن المصري ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية والطلب من قبل الأسواق الدولية، ويضع المشروع أولوية لجوانب الاستدامة والشمولية والقيمة المضافة لسلسلة القطن المصري خاصة طويل التيلة وفائق الطول، وينفذه "اليونيدو" بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي القطاع الخاص في مجال القطن والغزل والنسيج، كذلك يستفيد المشروع من مبادرة "قطن من أجل الحياة"، وهي مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركات من قبل شركة "فيلمار" للنسيج.وقالت الدكتورة شرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة: "سعداء بانضمام مصر لبرنامج مبادرة قطن أفضل، وهو برنامج يهدف لاستدامة اجتماعية وبيئية واقتصادية في سلسلة إنتاج القطن، والاستدامة في الوقت الحالي أمر لابد منه، استجابة لمتطلبات الأسواق العالمية، انطلاقا من برنامج مبادرة قطن أفضل، واعتمادًا على تغيرات السوق، وبمشاركة الجهات ذات الصلة، سوف نعمل على تعزيز وتشجيع تصدير القطن المصري حتى يسترجع الذهب الأبيض مكانته في الأسواق العالمية".من جهته، أضاف ريكاردو سافيليانو، مدير مشروع القطن المصري، أن المشروع يهدف إلى تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل في مصر من أجل تَقدُّم صناعة القطن المصري بطريقة مستدامة، وكما نهتم بالمزارعين والبيئة، تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من خلال هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بقطاع القطن المصري وتجميع كافة الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد المصري.وقال ألان مكلاي، رئيس مجلس إدارة مبادرة "قطن أفضل": "أشكر وأهنئ جميع الجهات على مجهوداتهم خلال مرحلة التحضير، كما أتطلع إلى تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل في مصر مع استمرار عملية بناء القدرات والتدريب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في قطاع القطن، أملًا مشاركة جميع مزارعي القطن في مصر في الوقت المناسب".وأشار الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، الجهة الداعمة لتطبيق برنامج قطن أفضل في مصر، إلى أن معهد بحوث القطن يملك خطة تهدف لتطوير صناعت القطن في مصر، تركز على مزارع القطن كركيزة أساسية في سلسلة القيمة، أيضًا تنمية الظروف والبيئة المحيطة، مضيفا أن السنة الماضية عمل المعهد كمركز للمزارعين وساهم في نشر أفضل ممارسات الإنتاج، وهي التقليل من استخدام المياه، المبيدات والأسمدة، كما ساهم في خفض التأثير البيئي.وقال مسعد: "يعطي معهد القطن الأولوية للمساعدة والتعاون مع فريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومبادرة قطن أفضل، لبدء تطبيق النظام في مصر حتي تغطية جميع مناطق إنتتاج القطن بنظام المبادرة، والتوسع في الخريطه الإقليمية لاحقا".وقال الدكتور فليشتي لونجوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، المنظمة الممولة للمشروع: "هو التزام طويل الأمد على مساعدة الزراعة المصرية، أخذ التعاون الإيطالي زمام المبادرة في تعزيز سلسله القيمة لإنتاج القطن في البلاد، وأنا واثق أن التعاون المصري مع مبادره قطن أفضل ليس فقط سيساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين المصريين، بل سيدفع القطاع إلى مستفبل ناجح".وسلط الرئيس التنفيذي لشركة "فيلمار" ماركو مارزولي، الضوء على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، وقال: "تفتخر شركة فيلمار بكونها جزءًا من هذا الإنجاز العظيم، وسنواصل العمل على دعم تطبيق مبادرة قطن أفضل في مصر والعالم من خلال قيامنا بشراء احتياجات مصانعنا من أقطان المبادرة وزيادة وعي عملائنا باستدامة القطن".وحول أهمية هذه المبادرة لمصر، قال هشام مسعد، مدير معهد القطن، إن مبادرة "قطن أفضل" بدأت من الموسم الماضي، وهي دولية ومقر المنظمة في جنيف ولندن، مشتركة بها 21 دولة منها الصين، أمريكا، تركيا، باكستان، موزمبيق، ومليون مزارع، تنتج 5.1 مليون طن، وتمثل 19% من حجم الإنتاج العالمي، يرعاها ماركات عالمية وهي في توسع مستمر وأهميتها لمصر أنها تفتح مجال موازي للطريق العادي للتصدير، لان تلك الماركات تشترط إنتاج القطن تحت مبادئ تلك المبادرة، كما أن أكبر شركتين في مصر "النيل الحديثة" و"الكان لتجارة الأقطان" سجلتا فيها رسميا، سعيا لإنتاج قطن في إطارها.