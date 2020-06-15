محمود عباس: الحفاظ على حياة الإنسان من أصول الدين

اوصى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء محمد أشتيه بضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها حفاظا على مصالح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.وقال الرئيس "عباس" خلال تفقده أوضاع المواطنين في رام الله، اليوم الإثنين: "لا نريد أن نشق على الناس ونقطع أرزاقهم، فالضرورات تبيح المحظورات، والحفاظ على حياة الإنسان من أصول الدين".وشدد الرئيس على ضرورة التزام المسؤولين وأبناء الشعب الفلسطيني بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامتهم ومصالحهم، وفقا لوكالة "سوا" الفلسطينية.وأعرب عن ثقته في المواطنين قادرون على تجاوز هذه الأزمة، من خلال التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتمثلة بارتداء الكمامات ومنع التجمعات.ودعا الرئيس، المواطنين والعاملين في الوزارات والدوائر الرسمية والأماكن العامة إلى التقيد بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.وتفقد الرئيس عباس خلال جولته الأوضاع فى شوارع وأسواق مدينة رام الله، واستمع لعدد من المواطنين حول أوضاعهم، في ظل جائحة كورونا.وتحدث الرئيس مع عدد من المواطنين وحثهم على الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والجهات المختصة، لمنع تفشي فيروس كورونا.