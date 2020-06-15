258 درجة القبول بمدارس الثانوي العام بالفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم العام للعام الدراسى 21212020 م بمحافظة الفيوم (قبول طلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة).وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 258 درجة، والقبول بالمدارس الخاصة 228 درجة على مستوى محافظة الفيوم.وأضاف محمد عبدالله، أنه سيبدأ التقديم للتنسيق والقبول من 22 يوليو 2020 م وحتى 5 أغسطس 2020م.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ عددهم 53 ألفا و705 طلاب وطالبات، قدم منهم مشروعات بحثية 53 ألفا و352 طالبًا وطالبةً، وبلغ عدد الناجحين 53 ألفا و206 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 99،73%.ولفت إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ عددهم 325 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة ومعان، بواقع 297 طالبًا وطالبة بمدارس العربي منهم 173 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية، و117 طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة، و7 طلاب معان، وبمدارس اللغات بلغ الأوائل 28 طالبًا وطالبة منهم 12 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية، و16 طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة.