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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بسوهاج يختتم دورته التدريبية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:48 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية الأولى التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات عن "العرض الفعال"والتي استهدفت ٣٨ من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، وذلك باستخدام التدريب عن بعد "on line training" في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتعايش مع جائحة كورونا.

كان التقي الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، مع المتدربين on line عبر برنامج zoom لمعرفة ارائهم في التدريب عن بعد، وقال إن الهدف من ذلك التيسير على أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، للحصول على الدورات التدريبية الخاصة بالترقيات واستخدام وسائل جديدة فى التدريب فى ظل الظروف الراهنة، حيث أثنى المتدربون على التدريب on line وطالبوا بالتوسع بالتدريس عن بعد ابتداء من العام القادم.

وقال الدكتور خلف على همام مدير المركز إن فعاليات الدورة استمرت على مدار يومين وقام بالتدريب فيها الدكتور خالد عبداللطيف عميد كلية التربية، والدكتور محمود السماسيرى أستاذ الإعلام المساعد.

وأشار مدير المركو إلى أن تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي سوف ينظمها المركز باستخدام طريقة التدريب عن بعد، بالتعاون مع وحدة التدريب عن بعد بالجامعة، حيث تم بدء الحجز في عده دورات منها مشروعات البحوث التنافسية، مكافحة الفساد والتعريف به، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب واستراتيجيات التدريس والتعلم وذلك من خلال هذا الرابط https:www.facebook.comSohag-FLDC-438672369927466

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