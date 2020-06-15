رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:49 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للتأمين الطبي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم تخصيص ٥٦٠ سيارة إسعاف ونشرها في محيط اللجان المقرر عقد الامتحانات بها لنقل أي حالة اشتباه إصابة بكورونا واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة داخل مقرات التصحيح، كما تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة، برئاسة الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف لمتابعة البلاغات الواردة من داخل اللجان.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التأمين الطبي للطلاب داخل اللجان برئاسة الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى غرف أخرى داخل مقرات فروع الهيئة على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وإرسال تقرير يومي إلى الغرفة الرئيسية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير فريق طبي يتكون من (أطباء، تمريض، زائرات صحيات) للعمل داخل لجان الامتحانات، لافتًا إلى أن الفريق الطبي سيتواجد باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان، والتأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان.

وأضاف أنه سيتم توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة، حيث سيقوم الفريق الطبي، بقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة مع تطهير الأيدي بالكحول، والتأكد من توفير الوسائل الوقائية والحماية الشخصية باللجان، والتزام الجميع بارتداء الكمامات بالإضافة إلى توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان، كما سيتولى الفريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف تحت إشراف رئيس اللجنة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي سيقوم أيضًا بالمرور المستمر على اللجان، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد، والوجود حتى خروج آخر طالب من اللجنة للاطمئنان على سلامة كافة الطلاب.

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للإسعاف لتوفير وتوزيع تمركز سيارات الإسعاف في مناطق اللجان، كما سيتم التنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وتحديد مستشفيات الإحالة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الطب الوقائي ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأكد من توفير مستلزمات الوقاية، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف مجاهد، أن الخطة تضمنت أيضًا التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية والمستلزمات الطبية مع توفير مخزون احتياطي بمخازن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

وذكر "مجاهد" أنه تم التشديد على كافة مديريات الشئون الصحية برفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع بكل محافظة للتأمين الطبي والدعم الطارئ عند حدوث أى طارئ على مستوى الجمهورية، كما تضمنت الخطة زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال الفترة المذكورة إلى الضعف، وتوفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

أسما شريف منير تنضم لشقيقتيها فى واقعة تنمر جديدة (فيديو)

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

منوعات

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

دارة الملك عبدالعزيز تعلن بدء تحقيق كتاب تاريخ الأمم والملوك

«التشكليين» تنعى سامح البناني: ساحة التشكيل فقدت أحد رموزها

«عنبر 6» رواية تشيخوف عن الحب والحرية

القاص الليبي محمد الشويهدي: القصة القصيرة قد تكون «مرة المذاق»