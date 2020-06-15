محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما المتعافين (فيديو)

تبرع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ببلازما المتعافين، لمساعدة مصابى كورونا على الشفاء، بعد أن تحولت نتائج إصابته من إيجابى إلى سلبى.ودعا محافظ الدقهلية جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كاجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة فى العلاج، وذلك عن طريق حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين.وأكد المحافظ على أن تبرعه بالبلازما جاء ايمانا منه بضرورة دعم الجميع للمنظومة الطبيه ومواجهة فيروس كورونا.وأصيب محافظ الدقهلية بكورونا الشهر الماضى بعد أن ظهرت عليه الأعراض عقب عودته من القاهرة خلال زيارته لوزير الرى، وكشفت نتائج المخالطين له بإصابة زوجته، وتم عمل حجر منزلى له، وتلقى العلاج داخل الاستراحة الخاصة به، حتى أظهرت نتائج التحليل سلبية الإصابة.