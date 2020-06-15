رحلة استثنائية لنقل 338 أجنبيا من القاهرة إلى نيويورك

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى مطار جون كيندى بولاية نيويورك الأمريكية لنقل 338 راكبا من جنسيات مختلفة والراغبين فى العودة إلى بلادهم فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم.وقد تم إنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين بصالة الوصول الدولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.