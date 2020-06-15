حالتا وفاة و114 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 19 ألفا و122 حالة.وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الوزارة سجلت حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 302 حالة، مشيرة إلى أن هناك 31 حالة خطيرة.