بتكلفة 62 مليون جنيه.. افتتاح محطتي صرف صحي في دمياط (صور)

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، محطتي رفع صرف صحي قريتي سيف الدين واللوزي بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وأميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وغريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.حيث افتتحت المحافظ، محطة رفع صرف صحي سيف الدين بمركز الزرقا والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 41 مليون جنيه، إذ يتكون المشروع الذي يخدم 27000 نسمة من محطة رفع تضم "بيارة وعنبر للتشغيل" و"سور ومظلة مولد" وكذا عدد 4 طلمبة غاطسة تصرف 65 لث والتي تم ربطها على محطة قرية الباز ومنها إلى محطة معالجة الزرقا.وأوضحت أن محطة رفع صرف صحي سيف الدين، كانت تعد إحدى المشروعات المتعثرة التي سعت المحافظة إلى تذليل كافة العقبات واستكمالها لخدمة الأهالي، لافتة إلى أنه تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة انتهاء كافة الوصلات وتمهيد الطرق، مؤكدةً أنه من المخطط إنشاء توسعات لتلك المحطة لتغطية الطاقة الاستيعابية المستقبلية خاصة مع وجود امتداد عمراني بالمنطقة.كما افتتحت أيضا محطة معالجة صرف صحي اللوزي بمركز كفر سعد، وذلك بحضور العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة، حيث شهدت بدء تشغيل المحطة التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه واستمعت إلى شرح تفصيلي عن المشروع الذي يخدم 2000 نسمة بقرية اللوزي.وأكدت حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بجميع المراكز والمدن لإنهائها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، هذا بالإضافة إلى العمل الدائم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.