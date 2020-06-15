محمد محروس ينتهي من تحضيرات فيلم «أشرار في المصيدة»

قال السيناريست محمد محروس، إنه انتهى من التحضيرات الأخيرة لفيلمه الجديد "أشرار في المصيدة" وهو اسم مبدئي، ومن بطولة محمد نور، ونرمين ماهر، وشيري مجدي وغيرهم من النجوم الشباب، ومن المقرر التصوير بعد الاستقرار على باقي أبطال الفيلم.وأوضح في تصريحات صحفية له، أن الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي يعتمد على البطولة الجماعية وبعض النجوم الشابة، وتدور قصته حول علاقة تربط بين شاب وفتاة يعملان في إحدى القرى السياحية وتنشأ بينهم علاقة حب بعد الصداقة، ولكن تصطدم الفتاة بهذا الحب بعد أن تعرف أن الشاب متزوج من أخرى لتقع بينهما مشاكل كثيرة.ويعقد السيناريست محمد محروس، جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمي للبدء في أعمال التصوير، حيث من المقرر عرضه خلال عام 2021.