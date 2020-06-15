تسليم جمعية شباب سملا 8 أطنان بطاطس دعما للأسر الأكثر احتياجا

استلمت جمعية شباب سملا الخيرية، التابعة لمركز قطور بالغربية صباح اليوم الاثنين، شحنة بطاطس تزن 8 أطنان، من قبل شركة البدر للمحاصيل الزراعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، دعما للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة جائحة كورونا.قال أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، إن الظروف الحالية للوطن والدور المحوري للدولة يجب الوقوف والمساهمة لمساعدة المحتاجين، مشيرا إلى أنه تم توزيع شحنات تصل إلى 400 طن إلى الجمعيات الخيرية في نطاق الجمهورية.الجدير بالذكر قام رئيس مجلس الإدارة باستلام الشحنة، وقام بتقديم خالص شكره واعتزازه لمجلس إدارة الشركة لتعاونهم المثمر مع الجمعية لسد احتياجات الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.