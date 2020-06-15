وزيرة الهجرة: الدولة أدارت أزمة عودة العالقين بالخارج بنجاح

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الدولة المصرية أدارت أزمة عودة العالقين المصريين بالخارج بنجاح وقالت خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان أن العمالة المصرية في المنطقة العربية تمثل أكبر تجمع خاصة الخليج.وقالت مكرم "بمجرد أن بدأت أزمة كورونا تم إرسال طائرة مصرية لإعادة المصريين العالقين في الصين ثم وصلت الاستغاثات من العالقين في مناطق كثيرة على مستوى العالم وتم تشكيل فريق عمل من وزارة الهجرة لحصر هذه المناشدات والاستغاثات.ولفتت وزيرة الهجرة الى أن الدولة المصرية قامت بجهد مؤسسي حيث شكلت لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإدارة ملف العالقين وضمت اللجنة وزارات الهجرة والخارجية والطيران والتضامن، وأضافت: "كان تعاون مؤسسي لحل الأزمة والتعرف على الأعداد وتعريف من هو العالق".وقالت مكرم: وزارة الخارجية قامت بدور مهم في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالعالقين وقامت السفارات والقنصليات بدور هام في تحديد من يرغب في العودة وأشادت وزيرة الهجرة بدور وزارة الطيران المدني قائلة: قامت بمجهود جبار بالتنسيق مع عدد من دول العالم في رحلات الإعادة حيث انطلقت 24 طائرة لدولة الإمارات و8 طائرات لعمان و7 لبيروت و36 طائرة لدولة السعودية و35 طائرة للكويتوقالت مكرم: "لا شك أن بعض الدول العربية قامت بتعاون مع المصريين فى تجديد الإقامة والإجازات مثل الكويت والمملكة العربية السعودية حيث تعاونوا مع العمالة المصرية حتى لا تفقد عملها وأضافت "هناك مشكلات ظهرت تتعلق بمخالفي الإقامة بدولة الكويت حيث وصل عددهم ٥٣٠٠ مصري وكان هناك تعاون مع وزارة الخارجية المصرية والكويتية لترحيل هؤلاء".وأضافت وزيرة الهجرة " الدولة لم تدر ظهرها للعالقين وأكدت أن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية ومصر لم ترفض عودة أولادها رغم التحديات وصعوبة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بتصاريح هبوط الطيران وفتح المطارات خاصة في الدول غير المستقرة مشيرة إلى أن سفارة مصر بالرياض أدارت ملف عودة المصريين في اليمن في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك لأنه لا يوجد سفارة في اليمن ".و أِشارت مكرم "لنجاح اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في القيام بعملها بكل بضمير وأَضافت: "أبناء الدولة من الطلبة الذين عادوا من الخارج دخلوا المطار رافعين الباسبور المصري".وردا على ما قاله النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب من أن الدولة وبعض الأبناء بالخارج تعرضوا لإهانات خلال المرحلة السابقة قالت الوزيرة " أثناء الأزمات تزداد الحرب الموجهة ضد الدولة المصرية من جانب المتربصين ممن يسعون لإشعال الفتنة بين الشعوب بعضها البعض".وقالت وزيرة الهجرة: "لا نرد على الإهانات لأننا نعمل وكرامة مصر كبيرة وتتطلب ألا نضيع الوقت في الرد.. نعمل بما يمليه علينا ضميرنا والإهانات أصابتني شخصيا ولم أرد ولا نرد الإهانة بالإهانة ونحفظ كرامتنا بنفسنا ".