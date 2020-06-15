تكثيف العمل فى إنشاء وتجهيز «دار العزل» بمستشفى سعاد كفافى لاستقبال المرضى خلال 20 يومًا

تحول فريق العمل الذى يقوم بتنفيذ عملية إنشاء «دار العزل»، التابع لمستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعي إلى (خلية نحل) تعمل بشكل متواصل على مدار اليوم للإسراع فى تجهيز المبنى الذى تقيمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية، ومعاونة الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.ويقام «دار العزل» بتوجيه وبدعم مباشر من خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات اليومية، ومن المقرر ان يتم افتتاحه فور الانتهاء من التجهيزات التى تتم الآن.وأكد خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن المبنى سيكون جاهزا بعد 20 يوماً من الآن، لاستقبال المرضى من المصابين بفيروس كورونا لتلقي العلاج والرعاية الصحية حسب البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، وهو البروتوكول الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لعلاج هذا الفيروس القاتل.وأشار الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى، إلى أن الجامعة تقوم بالعديد من المبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية التي يتم تنفيذها من خلال الكوادر الطبية بمستشفى سعاد كفافى الجامعي، حيث تم من قبل تنظيم العديد من القوافل الطبية لعلاج ورعاية المرضى غير القادرين في العديد من المناطقة الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية والحدودية، وهو التوجه الذى يتم تنفيذه فى إطار المسئولية المجتمعية التى تلتزم بها الجامعة بأشكال مختلفة ومتنوعة.وقال المهندس محمود عوني، مدير عام قطاع تنفيذ المشروعات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إدارة المشروعات تقوم حالياً بإعادة هيكلة ورفع كفاءة مبنى «دار الضيافة» ليتحول الى مستشفى للعزل الصحى، وهو المشروع الذى يقام على مساحة خمسة أفدنة، ومن المقرر أت يضم «دار العزل والمستشفى الميدانى»، والعديد من المساحات الخضراء، موضحا أن المبنى ييتكون من 5 أدوار بمساحة 7 آلاف متر، ويستوعب 190 سريرا.وأكد عونى، العمل فى المشروع يتم على مدار 24 ساعة، من خلال تشغيل ما يقرب من 300 حرفى و20 مهندس ومشرف ومدير مشروع ومدير مشروعات، لضمان سرعة تنفيذ الأعمال فى مدة لن تزيد على الشهر المقرر للانتهاء من المشروع بالكامل، نظراً لأهمية الوقت في هذه الظروف التى يعيشها المجتمع بسبب فيروس كورونا.