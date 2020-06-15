«الصحة» تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات خلال الفترة الراهنة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن سبب ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الراهنة هو أن المتوفين لديهم أمراض مزمنة وهو ما يتسبب في وفاتهم.وأضافت زايد، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر٢"، أن أغلب من يتوفون بسبب فيروس كورونا يعانون من أمراض أخرى، مشيرة إلى أنه بعد أيام من إطلاق البرنامج تقدم نحو 138 ألف شخص بملء رغبات التبرع بالدم، وأكثر من 5 آلاف شخص تبرعوا فعليا، موضحة: "دي كانت مبادرة مهمة جدا للتضامن إننا كلنا نتبرع".وأوضحت "زايد" أنها تبرعت في اليوم العالمي للتبرع بالدم، قائلة: "أنا جايه بنفسي لأني محتاجة إني أشارك وأتضامن لأننا كلنا في يوم من الأيام هنكون إحنا وأهالينا محتاجين ده".