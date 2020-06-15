خروج وتعافي 24 حالة من كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية صحة في بنى سويف، اليوم الإثنين، تعافي 24 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزى وعزل المدينة الجامعية، من بينهم سيدتان عمرهما يتعدي الستين ورجل، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.