التحفظ على كميات من الكحول والكمامات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وكحول" داخل محل لحجبه عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة طبية بقصد رفع سعرها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات – كحول طبى" بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحجبها عن التداول بقصد احتكارها في الأسواق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وكحول" بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.