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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران»: رحلة أسبوعية إلى بكين وجوانزو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:26 م
الطيار محمد رشدى
الطيار محمد رشدى زكريا
محمود السعدى
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صرح الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية أعلنت استعدادها لعودة تشغيل رحلاتها الجوية إلى مختلف أنحاء العالم وفى إطار خطة تم وضعها تتماشى مع الظروف الراهنة التى يعيشها العالم، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بإعادة تشغيل حركة الطيران كاملة إلى المطارات بداية من الشهر المقبل.

وأضاف رشدى زكريا، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة ستعلن عن رحلاتها إلى كافة الدول الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم تسيير رحلة جوية واحدة فقط بين مطارات القاهرة وجوانزو وبكين بالصين، لحين استقرار الأوضاع الصحية هناك، فضلا عن تسيير رحلات إلى كل المقاصد التى يسمح لنا الذهاب إليها، عقب التنسيق مع الجهات المختصة بتلك الدول.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم وجبات غذائية مجففة ومشروبات مثلجة واستبعاد الوجبات الساخنة على متن الرحلات لمنع الاحتكاك بأطقم الضيافة والطائرة، كما سيتم تسليم حقيبة بها كمامات وجوانتى ومواد معقمة ولكل راكب يرتاد طائرات الشركة الوطنية، فضلا عن تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للركاب.

وأوضح أنه سيتم تعقيم الطائرات قبل عمليات الإقلاع وفور الهبوط مباشرة، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوصيات اتحاد النقل الدولى للطيران "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية، وتوجيهات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، لضمان سلامة وحماية المسافرين بمختلف المطارات المصرية.

كان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، أعلن عن تنفيذ الوزارة عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لعودة حركة الطيران الى المطارات أول يوليو المقبل.

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