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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

25 % زيادة فى الاستثمار الصناعى بالعاشر من رمضان خلال 6 سنوات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:22 م
الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف
أسماء إبراهيم
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كشف الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر عن زيادة كبيرة فى حجم الاستثمار المحلى فى القطاعات الإنتاجية التى حققتها المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان رفعت إجمالى الاستثمارات بها من 150 مليار جنيه إلى أكثر من 200 مليار جنيه استثمارات محلية مباشرة بزيادة 25% منذ فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 6 سنوات وحتى الآن.

أرجع عارف التوسعات الاستثمارية الجديدة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتوافر البنية التشريعية المُحفزة للحفاظ على رءوس الأموال والتى تعتبر أحد أهم الإنجازات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية ولايته فى 2014.

وأكد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن السنوات الستة الماضية شهدت تحقيق إنجازات حقيقية غير مسبوقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية جعلت مصر قِبلة الاستثمار المحلى والأجنبى فى الشرق الأوسط بدءًا من تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والقضاء على الإرهاب.

بالإضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على أكمل وجه مرورًا بإقامة بنية تحتية تكون قادرة على استقبال كل المشرعات التنموية فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والإنشائية خلال السنوات المقبلة.

وأشاد عارف ببرنامج الحكومة الأخير لدعم الصناعة والاستثمار بالإتفاق مع القطاع المصرفى حيث إنه من المفترض أن يضاعف هذا البرنامج حجم الإستثمارات الصناعية فى مصر بنسبة 100% خلال السنوات القليلة المقبلة، علاوة على برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم قروض مالية لقرابة 100 ألف مشروع صغير حتى الآن.

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