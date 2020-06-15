25 % زيادة فى الاستثمار الصناعى بالعاشر من رمضان خلال 6 سنوات

الفتاح السيسى قبل 6 سنوات وحتى الآن.

أرجع عارف التوسعات الاستثمارية الجديدة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتوافر البنية التشريعية المُحفزة للحفاظ على رءوس الأموال والتى تعتبر أحد أهم الإنجازات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية ولايته فى 2014.وأكد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن السنوات الستة الماضية شهدت تحقيق إنجازات حقيقية غير مسبوقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية جعلت مصر قِبلة الاستثمار المحلى والأجنبى فى الشرق الأوسط بدءًا من تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والقضاء على الإرهاب.بالإضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على أكمل وجه مرورًا بإقامة بنية تحتية تكون قادرة على استقبال كل المشرعات التنموية فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والإنشائية خلال السنوات المقبلة.وأشاد عارف ببرنامج الحكومة الأخير لدعم الصناعة والاستثمار بالإتفاق مع القطاع المصرفى حيث إنه من المفترض أن يضاعف هذا البرنامج حجم الإستثمارات الصناعية فى مصر بنسبة 100% خلال السنوات القليلة المقبلة، علاوة على برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم قروض مالية لقرابة 100 ألف مشروع صغير حتى الآن.