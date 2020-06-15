جامعة المنيا تعتمد التقييم البحثي للدارسين بالتعليم المُدمج والمفتوح

اعتمد مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج، وأعضاء مجلس الإدارة، قواعد وآليات تقييم الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20192020 في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية للتعليم المدمج واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد.قرر المجلس، اعتماد نظام التقييم البحثي للدارسين في المستويات المختلفة في التعليم المدمج عن طريق تكليف الطلاب بإعداد رسائل بحثية طبقًا للمعايير والضوابط والشروط التي أقرها المركز للطلاب؛ لإتباعها لنجاح الرسائل البحثية المطلوبة، وإجراء الامتحانات التحريرية للفرق النهائية للتعليم المفتوح.وأوضح "عبد النبي"، أن كلا من المستوى الأول والثاني والثالث بمركز التعليم المدمج لبرنامجي التجارة والزراعة، والمستوى الأول والثاني لبرنامجي التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، قد تم الإعلان عن الموضوعات البحثية لهم، على أن يقوم الدارسين بإعداد موضوعات الأبحاث المكلفين بها لكل مقرر حتى 3062020، ويبدأ تسليم الأبحاث إلكترونيًا وفقًا للبريد الالكتروني لأستاذ المقرر والمدون على الاستمارة البحثية لكل مقرر اعتبارًا من 172020 وحتى 1572020، ويطبق عليها نفس الشروط والضوابط للرسائل البحثية للنظام الأكاديمي، على أن يتم تقييم الأبحاث والانتهاء من إعلان النتائج بحد أقصى 2672020، مضيفًا أنه سيتم عقد اختبارات تحريرية لجميع السنوات النهائية للدارسين بالتعليم المفتوح وتنظيم أعمال الامتحانات، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وقرارات مجلس جامعة المنيا، ومجلس إدارة التعليم المدمج.وأشار الدكتور عواد فرغل، إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط والتعليمات للدارسين بالتعليم المدمج لإتباعها أثناء إعداد الرسائل البحثية، من حيث عدد الصفحات، والعناصر البحثية، والتزام الطلاب باحتواء الصفحة الأولى من البحث على استمارة التقييم، والاستعانة بالمراجع المختلفة، والتزام الدارس بعدم التشابه في موضعه البحثي بدارس آخر.