رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: تأمين لجان الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية الأمن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:19 م
خالد عبالعال
خالد عبالعال
أحمد أبو المحاسن
طباعة
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تأمين جميع اللجان التي ستُجرى بها امتحانات الثانوية العامة بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأشار عبدالعال، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية.

وطالب محافظ القاهرة، أن تقوم الإدارات التعليمية بالتواصل مع الطلاب وإبلاغهم بأرقام لجانهم قبل الامتحانات لتجنب التزاحم مع وضع لوحات إرشادية واضحة في أماكن متفرقة بمقار اللجان بأرقام اللجان وتوزيعات أرقام الجلوس في كل لجنة.

وناشد عبدالعال أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان.

موضوعات متعلقة

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

منوعات

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

دارة الملك عبدالعزيز تعلن بدء تحقيق كتاب تاريخ الأمم والملوك

«التشكليين» تنعى سامح البناني: ساحة التشكيل فقدت أحد رموزها

«عنبر 6» رواية تشيخوف عن الحب والحرية

القاص الليبي محمد الشويهدي: القصة القصيرة قد تكون «مرة المذاق»