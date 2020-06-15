محافظ القاهرة: تأمين لجان الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية الأمن

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تأمين جميع اللجان التي ستُجرى بها امتحانات الثانوية العامة بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.وأشار عبدالعال، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية.وطالب محافظ القاهرة، أن تقوم الإدارات التعليمية بالتواصل مع الطلاب وإبلاغهم بأرقام لجانهم قبل الامتحانات لتجنب التزاحم مع وضع لوحات إرشادية واضحة في أماكن متفرقة بمقار اللجان بأرقام اللجان وتوزيعات أرقام الجلوس في كل لجنة.وناشد عبدالعال أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان.