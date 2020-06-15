العناني: خفضنا رسوم الهبوط في المطارات ووفرنا تأشيرات مجانية لدعم السياحة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن القطاع السياحي لمصر كلما ازدهر يمر بأزمة مختلفة، مشيرا إلى أن عام 2011 وصلنا في السياحة إلى أرقام استثنائية من عدد السائحين ومن دخلها.وأضاف الدكتور خالد العناني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أننا بدأنا عام 2020 بانطلاقة قوية جدا وكنا نتوقع تحطيم أكبر الأرقام في تاريخ السياحة المصرية، ولكن بسبب الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، جاءت قرارات الحكومة بتعليق الطيران والنشاط السياحي أيضًا حفاظا على جميع العاملين في قطاع السياحة.وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه بتوجهات واضحة من القيادات السياسية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وكل زملائه الوزراء، تكاتفوا لعودة السياحة بطرق غير مسبوقة من خلال عمل تأشيرة مجانية حتى نهاية أكتوبر للمحافظا السياحية وتخفيض أسعار وقود الطيران.ونوه بأنه تم خفض الخدمات الأرضية في المطارات بالإضافة إلى تخفيض رسوم الهبوط في المطارات وتخفيض أسعار المطارات الأثرية ودعم عمالة القطاع السياحي، مؤكدًا أنه تم دعم المستثمرين من خلال مبادرات وقروض ميسرة، إلى جانب ضمان من وزارة المالية بشكل مباشر.