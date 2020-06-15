6 سنوات من الإنجازات في قطاع «المواصفات والجودة»

حظى قطاع الصناعة والتجارة على مدى السنوات الـ6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز إنجازات وزارة التجارة والصناعة فى مجال الجودة والاعتماد، حيث قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإصدار3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات.١. إنشاء 17 معملًا جديدًا في المجالات الهندسية والنسيجية والزجاج والرخام.٢. إصدار المواصفة القياسية المصرية لمكافحة الفساد والرشوة.٣. إطلاق علامة حلال المصرية.٤. توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لمنح علامة الجودة لسخانات المياه الشمسية (شمسى)