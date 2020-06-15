معهد ستوكهولم الدولي: إسرائيل لديها حوالي 90 رأسا حربياً نووياً

أشار تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ، وهو مركز أبحاث سويدي في كتابه السنوي 2020 أن إسرائيل احتفظت بعدة رؤوس حربية نووية بل زادت من عددها في مطلع العام الحالي لتصل إلى 90 رأساً نووياً.أوضح هذا المعهد أن العالم يشهد اتجاها معاكسا إذ تراجع عدد الرؤوس الحربية التي كانت بحوزة الدول التسع النووية العام الفائت 465 ليصل عددها الإجمالي إلى 13 الفا و400، وكانت مصادر أجنبية أخرى قد أفادت بأن إسرائيل تملك حوالي 200 من هذه الرؤوس الحربية النووية ،ويذكر أن إسرائيل لم تعقب رسمياً على هذه الأخبار، بل تتبع سياسة الغموض حول قدراتها النووية.أشار المعهد أن انخفاض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم في عام 2019. يرجع إلى أن روسيا والولايات المتحدة - اللتين لا تزالان تمتلكان أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية العالمية – تنجح في تفكيك الأسلحة النووية لبعض الدول الأخرى.أفاد التقرير أنه وصلت عدد الرؤوس الحربية النووية في الترسانة الصينية عند 320 ، بينما يقدر أن باكستان والهند لديها 160 و 150 سلاحًا على التوالي.كما امتلكت الدول التسع المسلحة نووياً - الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) - ما يقدر بنحو 13400 سلاح نووي في بداية عام 2020 قال مركز الأبحاث، وهذا يمثل انخفاضا من 13865 سلاح نووي من قدرات هذه الدول في بداية عام 2019.وفقًا لـSIPRI، أنتجت الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم للاستخدام في أسلحتهما النووية، بينما أنتجت الهند وإسرائيل البلوتونيوم بشكل أساسي.فيما أنتجت باكستان بشكل رئيسي اليورانيوم عالي التخصيب لكنها تزيد من قدرتها على إنتاج البلوتونيوم. وأنتجت كوريا الشمالية البلوتونيوم لاستخدامه في الأسلحة النووية ولكن يعتقد أنها تنتج اليورانيوم عالي التخصيب للأسلحة النووية أيضًا.في أبريل من هذا العام ، حدد SIPRI الهند كثالث أكبر منفق عسكري في العالم، خلف الولايات المتحدة والصين.