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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. ومناشدات بتوخي الحذر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:16 م
ارتفاع تدريجي في
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من غدٍ، الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة، على أن تصل ذروة الارتفاع لبعد غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن الارتفاع سيكون على مدار الـ48 ساعة فقط بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى، لافتة إلى أنه لا توجد أية ظواهر جوية تؤثر على البلاد سوى الشبورة الخفيفة في الصباح الباكر.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع بداية من الخميس أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و34 درجة، مناشدة المواطنين توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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