أبرز إنجازات «التجارة والصناعة» في مجال «الاعتماد الدولي والتأهيل»

حظي قطاع الصناعة والتجارة على مدى السنوات الست الماضية باهتمام ملحوظ من قبل الإدارة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز إنجازات وزارة التجارة والصناعة في مجال الاعتماد الدولي والتأهيل.وقامت الوزارة ممثلة فى المجلس الوطنى للاعتماد بتجديد الاعتراف الدولى فى منظمتى الاعتماد العالمى (منظمة التعاون الدولى للاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للاعتمادIAF )، كما تم تجديد وتمديد الاعتراف الإقليمى من الجهاز العربى للإعتماد ARAC ليشمل جهات منح شهادات نظم إدارة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وشهادات الأفراد وكذا تمديد الإعتراف الإقليمى من المنطقة الأوروبية للاعتماد EA ليشمل مجال اعتماد منح شهادات المنتجات، بالإضافة الى حصول المجلس على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوربية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة PTP طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISOIEC 17043.وقامت الوزارة أيضا ممثلة فى المعهد القومي للجودة بتأهيل الجهات للحصول على شهادة المواصفات الدولية لنظم الإدارة ISO وعلامة السلامة والأمان الأوروبية حيث تم تأهيل 42 جهة بـ60 مجال وتدريب 3750 متدرب.