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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير بالقانون الدولي: إثيوبيا لا تستطيع ملء السد دون إذن مصر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:11 م
سد النهضة
سد النهضة
أمينة ذكى
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قال أستاذ القانون الدولي بالمعهد العالي للقانون في جنيف، عوض شفيق، في تصريحات لصحيفة "الدستور" اليوم الإثنين، تعليقا على أخر المفاوضات التي تتم بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، إن أثيوبيا لا تستطيع ملء السد بدون اتفاق مع الأطراف المعنية.

وأضاف شفيق لـ "الدستور"، أن هناك التزام بالتفاوض، وعلى إثيوبيا التفاوض والالتزام بالحقوق التاريخية لحقوق مصر المائية وهذه الحقوق مدرجة فى الاتفاقيات القديمة التى لا تسقط نهائيا، ويجب الأخذ فى الاعتبار أنه عندما تقوم إثيوبيا بعدم الاعتراف بحقوق مصر المائية، فإن عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية هذا يعتبر مظهر من مظاهر انتهاك الالتزام بمبادىء حسن النية وعدم التعاون المشترك.

واستبعد شفيق احتمالية الرد العسكري من قبل إثيوبيا حول هذا الملف لأن مصر سوف ترد بالطبع وهو أمر تخشاه أثيوبيا، خاصة وأن مشروع سد النهضة مشروع انمائي اقتصادي من الدرجة الأولى.

وتابع شفيق: أن الضرر الذى يحيق بالأطراف المعنية الثلاث، لابد معه من استمرار المفاوضات بينهما من أجل الوصول الى اتفاق اولا للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر، وثانيا كيفية ملء الخزان وثالثا التفووض حول الضرر المتوقع.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الري الإثيوبية، أمس الأحد، أن إثيوبيا ستلتزم التزامًا كاملًا بقواعد تعبئة وتشغيل السد والتي ستوقعها دولتي المصب، وقالت الوزارة: "الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلام المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015".

وكانت وزارة الري السودانية، قد أعلنت مساء السبت، مناقشة الجلسة الرابعة اليوم بين وزراء ري مصر والسوان إثيوبيا أساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وأرسلها السودان عقب الاجتماع السابق بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الري السودانية في بيانها إن الاجتماع ركز عبر الفيديو كونفرانس على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وطرق التشغيل الدائم للسد.

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