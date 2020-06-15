إقبال متوسط لاعتذارات امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

شهدت لجنة اعتذارات الثانوية العامة، المخصصة لتقديم طلبات الاعتذارات، للطلاب والمشاركين فى لجان السير، وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي، اليوم الإثنين، إقبالا متوسطا من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.واستقبلت لجنة الاعتذار بمقر مدرسة نبوية موسى الإعدادية النموذجية بوسط المدينة، العديد من طلاب الثانوية العامه وأولياء الأمور، والمعلمين، اليوم، لتلقي طلبات الاعتذارات لعدم الالتحاق بالامتحانات لهذا العام، ذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت لجنة الاعتذارات شهدت أمس في أول يوم من تلقي الطلبات، زحام من قبل المتقدمين، كما حرصت اللجنة على تخصيص أماكن للجلوس المواطنين، مع تعليمات وملصقات بضرورة ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الأمنة.واستعدت محافظة الإسكندرية لامتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة بإلتزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد.وأشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الإمتحان بالإسكندرية بلغ 47180 طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.وأكد «الديب» أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تبدأ عملها اليوم الأحد، وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن، كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع 22 استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق برؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين.