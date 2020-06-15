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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:00 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخازن الأدوية الرئيسية بمديرية الصحة للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

كما اطمئن محافظ أسيوط من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية وكمياتها، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

حيث تفقد مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد وتفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وشدد على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

كما تفقد مخزن الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية الاقليمي بحي غرب أسيوط وتفقد أقسام المخزن وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها.

وتفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تشكيل لجان متابعة تضم في عضويتها مسئولي التفتيش والمتابعة والتفتيش الصيدلي والتنفيذيين والمتخصصين للمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات ومخازن الأدوية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفيات وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعمل الإجراءات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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