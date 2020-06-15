الأمم المتحدة تنفي انسحابها من لبنان

نفت الأمم المتحدة صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول إمكانية انسحابها من لبنان، مشددة على أن هذه "التكهنات" لا أساس لها.وذكر المكتب الإعلامي للمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، في بيان اليوم، أن الأمم المتحدة لا تخطط لوقف عملياتها أو لإجلاء موظفيها من لبنان، بل على العكس، إن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر أنشطتها وعملياتها مستمر ويزداد بوتيرة أسرع بغض النظر عن التحديات التي نجمت عن وباء كورونا.وأشار مكتب المنسق الأممي إلى أن منظمة الأمم المتحدة في لبنان ملتزمة بمواصلة دعمها للبنان وشعبه خلال هذه المرحلة التي تكتنفها تحديات جمة.