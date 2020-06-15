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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العمليات المشتركة تستنكر اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:58 ص
الطائرات التركية
الطائرات التركية
أ ش أ
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استنكرت العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية، واصفة الأمر بأنه "تصرف استفزازي".

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أورته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، " أننا نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حدث مساء أمس الأحد، مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- أربيل، وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كيلو مترا من الحدود التركية داخل الأجواء العراقية"، موضحة أن القصف التركي استهدف مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار.

وأضاف البيان، أن: "الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة أمس وهذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وشدد البيان على أنه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، داعيا إلى عدم تكرارها، مؤكدا في الوقت ذاته أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت -في وقت سابق- إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، والتى استهدفت محيط مخيم للاجئين.

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