925 وفاة و17502 إصابة بكورونا في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 17 ألفا و502 إصابة.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 925 حالة، وعدد المتعافين من الجائحة بلغ 15 ألفا و686 حالة.وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين، أنها سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويعد هذا اليوم الثاني تواليا الذي يقترب فيه عدد الحالات الجديدة في العاصمة من 50 حالة؛ ما أثار مخاوف بشأن عودة ارتفاع عدد الإصابات.