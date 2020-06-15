بعد تكليف المحافظ.. إزالة 9 أطنان مخلفات بحي غرب في الإسكندرية

شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، حملة بالتنسيق مع شركة النظافة لإزالة جميع مخلفات مساكن عثمان بالمتراس، حيث تم إزالة وتحميل المخلفات المنزلية تقدر بحوالى 9 طن تقريبا، كما تم ردم وتمهيد المناور بعد رفع المخلفات بمعدات وعمال الحى.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التي أصدرها لرئيس حي غرب، عقب جولته المفاجئة بمنطقة المتراس والتي كلف خلالها رئيس الحي بالتنسيق مع شركة النظافة وتسخير كافة معدات الحي لرفع كافة التراكمات.وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أمر بتحويل جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، وتحرير محضر ضد شركة النظافة المسؤولة، وذلك خلال جولة مرور مفاجئة قام بها المحافظ أمس بمساكن عثمان بمنطقة المتراس نطاق حي غرب، حيث تم الوقوف على وجود تراكمات للقمامة بها.