«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك، بشأن الفيديو المتداول الذي يظهر خلاله وجود أقراص أدوية.أكد التقرير أن الكيس المعروض بالفيديو المتداول يختلف اختلافًا كليًا عن كيس شركة السكر، حيث أن ألوان أكياس السكر التمويني تحتوي على ألوان مختلفة تمامًا عن تلك الأكياس التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول، فضلًا عن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر حيث يتميز إنتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض.وأوضح التقريرأن وزارة التموين وجهت الأجهزة المعنية بالرقابة في الوزارة لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل وتبين لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على كل مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول وجاءت كلها بالسلب.وأكدت الوزارة مواصلة الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق في واقعة تسجيل ونشر هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن قيام المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة للفيديو المتداول ومصدره، وكذا متابعة كل ما ينشر عن صحة وسلامة المستهلكين.وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين عدم الالتفات لتلك الفيديوهات أو الانسياق وراء أي شائعات مغرضة، مؤكدة متابعة كل أجهزة الدولة الرقابية لكل السلع التي تصرف للمواطن سواء التموينية أو الحرة.كما طالبت المواطنين بسرعة الإبلاغ حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالتموين في المحافظات، من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر واتساب جهاز حماية المستهلك ( 01281661880).