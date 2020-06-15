ضبط محاولة تهرّب من الجمارك قيمتها 10 آلاف جنيه

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها 10300 جنيه.كما تم ضبط 9 قضايا أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، ضبط 517 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 88 حكما قضائيا متنوعا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.