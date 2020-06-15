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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق معرض الصين للاستيراد والتصدير أونلاين بمشاركة 25000 شركة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:50 ص
معرض كانتون
معرض كانتون
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انطلق اليوم الاثنين معرض الصين للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) في دورته الـ127، وذلك عبر الإنترنت، لتكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المعرض التجاري المستمر منذ عقود على الإنترنت.

وقال مدير عام المركز الصيني للتجارة الخارجية "لي جين تشي" – في تصريح اليوم- إن معرض هذا العام يستمر لمدة عشرة أيام، وجذب حوالي 25 ألف شركة في 16 فئة، مع عرض 8ر1 مليون منتج.

وأضاف تشي أن المعرض، الذي انطلق عام 1957 ويعد مؤشرا مهما لتجارة الصين الخارجية، سيقدم خدمات على مدار الساعة، من بينها: معارض إلكترونية وعمليات ترويج وصفقات ومفاوضات تجارية.

وقررت وزارة التجارة الصينية الشهر الماضي إعفاء الشركات المشاركة في الدورة الـ127 لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني، من دفع رسوم الاشتراك بالمعرض، في إطار مواجهة تأثير فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) ومساعدة شركات التجارة الخارجية على توسيع نطاق السوق والتغلب على الصعوبات، مع إعفاء منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالمعرض من الرسوم أيضا.

وكان من المقرر انعقاد معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ127 في 15 أبريل الماضي، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19)، وتحدد انعقاده على شبكة الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 يونيو المقبل.

ويعقد معرض الصين للاستيراد والتصدير المعروف أيضا بمعرض كانتون، كل ربيع وخريف في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وينظر إليه على نطاق واسع كمقياس لتجارة الصين الخارجية.

واستقبلت نسخة الخريف الـ126 للحدث نصف السنوي، 186015 مشاركا من 214 دولة ومنطقة ووصلت قيمة الصادرات إلى 1ر207 مليار يوان (حوالي 1ر29 مليار دولار).

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