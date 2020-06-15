إزالة وإيقاف 5 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي في المنيا
الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:52 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسعة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي ودون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف أو إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خاصة الأراضي الزراعية.
قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال المحافظة، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط بقرية اسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت، ونجحت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، في تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.
قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال المحافظة، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط بقرية اسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت، ونجحت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، في تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.