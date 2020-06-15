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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة وإيقاف 5 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي في المنيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:52 ص
إزالة وإيقاف 5 حالات
إزالة وإيقاف 5 حالات تعد
المنيا ـ على حسين
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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسعة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي ودون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف أو إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خاصة الأراضي الزراعية.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال المحافظة، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط بقرية اسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت، ونجحت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، في تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.

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