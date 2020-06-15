«أميرتي الجميلة».. هيدي كرم تنشر صورة لـ نجلة شقيقتها
الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:51 ص
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، صورة جديدة لنجلة شقيقتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت هيدي كرم، على الصورة، قائلة: "أميرتي الجميلة"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها، مشيدين بقوة الشبه بينهما.
يذكر أن آخر أعمال هيدي، مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين. شاهد
وعلقت هيدي كرم، على الصورة، قائلة: "أميرتي الجميلة"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها، مشيدين بقوة الشبه بينهما.
يذكر أن آخر أعمال هيدي، مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين. شاهد