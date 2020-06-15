حبس سائق «توكتوك» لترويج الحشيش بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام بمدينة السلام، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط سائق "توكتوك" أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام قبل ترويجه بدائرة القسم ومبلغ مالى 1200 جنيه من متحصلات تجارته وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه وبسؤاله.وأقرا المتهم بامتلاكه للمضبوطات بقصد التربح والكسب غير المشروع منها مبررا مروره بأزمة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.