«تعليم شمال سيناء»: إجراءات مشددة بلجان الثانوية العامة لمواجهة كورونا

قال عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة للجان الثانوية العامة لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ يوم 21 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والمحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء امتحانات الثانوية العامة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.وشدد وكيل الوزارة، في بيان، على ضرورة حضور الطلاب إلى مقر اللجان قبل موعد بدء الامتحانات بنحو ساعتين حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المطلوبة من تعقيم وفحص الطلاب والتأكد من خلوهم من الأمراض والعدوى وتسليمهم الكمامات قبل الدخول إلى اللجان، وذلك حفاظا على جميع الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.وأضاف أن هناك تعليمات بمراعاة التباعد الاجتماعي المقرر، وألا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة عن 14 طالبا أو طالبة، كما يتم السماح بخروج الطالب أو الطالبة من لجنة الامتحان فور الانتهاء وعدم الانتظار بعد ذلك.وأشار إلى تجهيز أماكن مطهرة ومعقمة في كل مدرسة بها لجنة امتحانات لجلوس الطلاب بها قبل الدخول ولحين حلول موعد بدء عمل اللجنة مع مراعاة وجود مسافات بينهم، فضلا عن تخصيص غرفة عزل مجهزة ملحقة بكل لجنة لاستقبال أي طالب يشعر بأية أعراض للإصابة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.وأوضح أنه سيتم تطهير وتعقيم اللجان فور انتهاء امتحان كل مادة وإعادة تطهيرها وتعقيمها قبل بدء امتحانات المادة التالية مع تعقيم الطلاب ومسئولي اللجان بعد انتهاء الامتحان وقبل الخروج من اللجنة، وذلك حرصا على طمأنة أولياء الأمور وأسر الطلاب ومسئولي اللجان والمقيمين.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها 2944 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة شمال سيناء موزعين على 14 لجنة من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.