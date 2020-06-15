رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يتابع إجراءات الوقاية الخاصة بامتحانات الثانوية والدبلومات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:42 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، لتأكيد ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20192020.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات، واللواء الوليد مرسي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.

وناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية، الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20192020، وتنفيذ آليات التعقيم بحيث لا يقتصر تنفيذها على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وفي المديرية وعلى مستوى الإدارة التعليمية، لمتابعة سير عملية الامتحانات أولًا بأول، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الطالب ما يفيد بتسليمه كراسات الإجابة للمواد التي لا تضاف للمجموع للجنة.

موضوعات متعلقة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

منوعات

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

دراسة تلقى باللوم على الصناعات الغذائية فى مضاعفة حدة كورونا

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

القاص الليبي محمد الشويهدي: القصة القصيرة قد تكون «مرة المذاق»

طبعة رقمية جديدة من رائعة جوته «أحزان فرتر»

«كينجز كوليدج» تناقش كتاب نبيل فهمى «دبلوماسية مصر».. غدًا

نسخة رقمية من «بلدك من بيتك» فى ظل كورونا