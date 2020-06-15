رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال شديد على إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:38 ص
إدارة امتحانات الثانوية
إدارة امتحانات الثانوية العامة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
وسط إقبال شديد تواصل لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، وذلك في ظل تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وحظر دخول أي معلم دون كمامة.

وشهدت مقرات قبول الاعتذارات إقبال المعلمين الراغبين في الاعتذار وخصصت اللجنة مقرين الأول مدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات، وتم تخصيصه للمعلمات والثانى بمدرسة الحرية وتم تخصيصه للمعلمين، كما أنه جرى ولأول مرة تقسيم المقرات لمنافذ كل منفذ يضم إدارتين فقط منعا للتزاحم.

وأعلنت اللجنة عن أن الشروط التى يجب توافرها حتى يتم قبول اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية، هى تقرير قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية يؤكد مرض المعلم إجازة دون مرتب "المستند الدال على ذلك" العمل جزء من الوقت "صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية" أن يكون المعلم ينطبق عليه نسبة عجز 5% ووجود طفل رضيع "حتى سنتين وأصل شهادة ميلاد" "وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي وشهادة ميلاد) وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام) الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد "خطاب معتمد من جهة العمل" وندب الزوجين لأعمال الامتحانات "يقبل أحدهما فقط" والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

موضوعات متعلقة

محافظة القاهرة تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

منوعات

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

دراسة تلقى باللوم على الصناعات الغذائية فى مضاعفة حدة كورونا

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

القاص الليبي محمد الشويهدي: القصة القصيرة قد تكون «مرة المذاق»

طبعة رقمية جديدة من رائعة جوته «أحزان فرتر»

«كينجز كوليدج» تناقش كتاب نبيل فهمى «دبلوماسية مصر».. غدًا

نسخة رقمية من «بلدك من بيتك» فى ظل كورونا