مستثمرو الـ1.5 مليون فدان تثمن توجه السيسي في التوسع باستصلاح الأراضي

أشادت جمعية مستثمري ومزارعي "المُغرة"، إحدى مناطق المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي -1.5 مليون فدان- بالتوجه الاستراتيجي الذي أعلنه الرئيس مساء أمس، خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزارء الري والكهرباء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بضرورة تركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح وزارعة الأراضي وتوفير مناخ أمن لصغار ومتوسطي وكبار المزارعين.وقال المهندس حسام عبد القادر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى ومزارعي "المُغرة" –تحت التأسيس- بأن خطة الدولة في التنمية الزراعية في الوقت الحالي تسير وفق رؤية متقدمة للاحتياجات العامة وتسعى لخلق مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، والاهتمام بمشروع المليون ونصف مليون فدان.وتوقع عبد القادر، بأن تصبح مصر سلة غذاء للعالم خلال السنوات الخمسة المقبلة، مشددا على ضرورة الاهتمام مشروع المليون ونصف مليون فدان على غرار المشروعات الزراعية القومية الكبرى في سيناء وجنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات.وأعربت الجمعية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، عن ارتياحها لهذا التوجه الداعم للزراعة باعتبارها قاطرة التنمية سريعة العائد والتي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية خاصة عقب ما أسفرت عنه تداعيات جائحة كورونا وإغلاق الحدود أمام الصادرات والواردات.من ناحية أخرى أكدت الجمعية بأن الأزمة الحالية كشفت سعة أفق الدولة في التوجه نحو التنمية الزراعية باعتباره استثمار مستدام وبالأخص مشروع الصوب الزراعية وتوجه القيادة السياسية، حيث ساهم هذا التوجه في توفير احتياجات المصريين من السلع الغذائية والتصدير الغذاء للعديد من الدول رغم الأزمة.