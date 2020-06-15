محاكمة صاحب محل لبيع خل وكحول مجهولي المصدر بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة صاحب محل لبيع المطهرات بحوزته 2 طن كحول وخل أبيض مجهولة المصدر، إلى محكمة الجنح بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن محل لبيع المطهرات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكحول الطبى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المحل على طن كحول، و2 طن خل أبيض، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.