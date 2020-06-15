روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق بالبحرية الأمريكية بتهمة التجسس

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل، عن حكم روسيا بالسجن 16 عاما على عنصر سابق يدعى بول ويلان في البحرية الأمريكية بتهمة التجسس، اليوم الإثنين.ووجهت المحكمة في موسكو، الاتهام لـ "ويلان" بالسعى إلى الحصول على أسرار دولة، واعتقل ويلان البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يحمل أيضًا الجنسيتين الإيرلندية والكندية، في عام 2018، واتهمته حينها الاستخبارات الروسية بـ"التجسس".ويصر ويلان على أنه تعرض للخداع من قِبل إحدى معارفه التي أعطته وحدة لتخزين البيانات الرقميّة (يو إس بي) تحتوي على ما كان ويلان يعتقد أنها صور التُقطت لهما أثناء إقامة سابقة لهما في روسيا.