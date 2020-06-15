النيابة تستمع لأقوال صاحب مصنع موبيليا محترق في عين شمس

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، لأقوال صاحب مصنع الموبيليا المحترق بدائرة القسم.وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب تلقي غرفة عمليات النجده بلاغا من الاهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع موبيليا بمنطقة مساكن عين شمس، على الفور تم الدفع بخمس سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن النيران اندلعت داخل كبينة الدوكو التابعة لمصنع الأثاث ثم اندلعت النيران في المبنى بالكامل.وفي سياق منفصل تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في شارع سليمان الحلبى بمنطقة الأزبكية، تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الأزبكية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.