53 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلن مركز موسكو لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 53 وفاة جديدة بالفيروس في العاصمة الروسية، مقابل 50 وفاة يوم أول أمس السبت.وذكر المركز، أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3334 شخصًا، بعد أن كانت 3281 في البيانات السابقة.ويشير الكثيرون إلى ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه، حيث سُجلت في المدينة حسب بيانات يوم 10 يونيو 53 حالة، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44، وفي 13 يونيو 50.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن 205 آلاف و905 إصابات مؤكدة، بينها 121 ألفًا و691 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.كانت روسيا سجلت حتى صباح أمس الأحد 528 ألفا و964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6948 وفاة و280 ألفًا و50 حالة شفاء.