وصول 416 مصريًا من العالقين بالسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من المملكة العربية السعودية على متنهما نحو 416 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من مدينة جدة على متنها 283 مصريا، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة أيضا من مدينة الرياض على متنها 133 مصريا من العالقين هناك بالسعوديةوخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.يذكر أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن أمس الأحد، استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين