إخلاء سبيل تاجر وعامل خردة في «التنقيب عن الآثار» بمايو

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل تاجر وعامل خردة؛ في قيامهما بالحفر داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 معلومات مايو مفادها ورود معلومات وتحريات لوحدة المباحث بقيام شخصين (تاجر، وعامل خردة "له معلومات جنائية") بالتنقيب عن الآثار بمنزل الثانى بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار وعثر بداخل المنزل على حفرة وعدد من أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.