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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المشاط تحيي نشاط اللجنة «المصرية-البولندية» بعد توقف 27 عاما

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:27 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
حسن كامل - أسماء إبراهيم
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نجحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إحياء نشاط اللجنة المصرية البولندية المشتركة بعد توقف دام لأكثر من 27 عاما منذ عام 1993، ما سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها وزيادة التعاون المستقبلي خاصة في مجالات الغاز والبترول والنقل والطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المشاط مع السفير ميهاو وابيندا، سفير بولندا لدى القاهرة عبر الفيديو كونفرانس، شهد بحث الإسراع في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين وتحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة رغبة مصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع بولندا سواء في إطار التعاون الثنائي أو من خلال "مجموعة الفيشجراد"، والتي تضم تحالف لأربع دول في وسط أوروبا وهم بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات منها المجال الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن الاسراع في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا، سيتم على أساسه إحياء عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البولندية المشتركة، والتي لم تنعقد منذ عام 1993 ( نحو 27 عاما)، وتعد أبرز آليات التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توافق اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين مع استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، ودورها في سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أكد السفير البولندي لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، والتركيز على عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الزراعة، والنقل والبترول والغاز، الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية للسياح البولنديين، حيث تحتل بولندا مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

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